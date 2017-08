»In Deutschland lernte er zwei Welten kennen«

Der Frankfurter Verein »Zusammen e. V.« organisiert Begleitungen für den Gang zum Jobcenter, denn dessen Mitarbeiter gehen nicht immer korrekt mit den Leistungsberechtigten um. So auch im Fall von Herrn S., der aus Afghanistan stammt. Ihm sei man mit rassistischen Äußerungen begegnet. Was war passiert?

Herr S., der aus Afghanistan stammt und Mitglied unseres Vereins ist, berichtete uns in der vergangenen Woche bei unserer Beratungsrunde Folgendes: Seine drei Söhne, die über sechzehn Jahre alt sind, hatten eine Einladung vom Jugendjobcenter in Sachsenhausen erhalten. Es ging darum, ob die Jugendlichen eine Ausbildung haben oder vom Jobcenter in einen Job vermittelt werden, der dann erfahrungsgemäß oft sehr prekär ist. Herr S. hatte sich einen Übersetzer engagiert, weil die Mitarbeiter sich weigern, Englisch zu sprechen. Als sein erster Sohn dran war, passierte es: Der Sachbearbeiter blätterte gelangweilt in den Unterlagen und wiederholte immer wieder sinng...