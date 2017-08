»YPJ werden weiter die Frauenrechte verteidigen«

Wie beurteilen Sie den jetzigen Status der YPJ, also der Frauenverteidigungseinheiten, innerhalb der Revolution von Rojava?

Der erreichte Status der YPJ ist das Ergebnis eines sechsjährigen Kampfes. Die offizielle Gründung der YPJ fand zwar erst am 4. April 2013 statt, aber im Grunde existierten sie schon in der Form von Frauengruppen und -einheiten im Juli 2012 während einer früheren Phase der Revolution. Zu Beginn hatten wir nur sehr begrenzte Mittel, aber die Überzeugung und das Selbstvertrauen, das wir aus der Geschichte von Frauenkämpfen weltweit und insbesondere aus dem 40jährigen Frauenbefreiungskampf der PKK gezogen hatten, hat uns darin bestärkt, diesen Weg zu gehen. Frauen müssen in diesen Kämpfen die Vorreiterinnenrolle einnehmen.

Vor den YPG, den kurdischen Volksverteidigungseinheiten, wurden die YXG, die Selbstverteidigungskräfte des Volkes, gegründet. Welche Rolle spielten Frauen in ihnen?

Die YPJ hatten sich zunächst innerhalb der YXG organ...