Kritik der Psychiatrie

2013 erschien der neue, von der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (APA) verantwortete Diagnosekatalog, der von der Weltgesundheitsorganisation mit Sitz in Genf herausgegebene neue Katalog soll im Mai 2018 verabschiedet werden. Auf der Grundlage der Klassifikationssysteme werden pro Jahr die psychischen Krisen von mehr als 100 Millionen Menschen beurteilt und behandelt. Die Liste der dort klassifizierten Erkrankungen ist nach der letzten Aktualisierung des vor allem für die USA gültigen Katalogs erneut um mehrere Dutzend ausgeweitet worden und wird immer stärker von Betroffenen und Fachleuten kritisiert. Dies umso mehr, als eine Reihe der jetzigen Diagnosen per Mehrheitsentscheid zu Erkrankungen »erklärt« oder ihnen Krankheitsstatus aberkannt wurde. Die Arbeitsgruppen der APA und der WHO – in denen zahlreiche Mitglieder über vielfältige Verbindungen zur pharmazeutischen Industrie verfügen – haben den offenen Diskurs mit Patienten und klinisch tät...