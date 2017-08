»S 21«-Bericht soll veröffentlicht werden

Am Freitag hat sich die verkehrs­politische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Sabine Leidig, zur Sperrung der Rheintalbahn zwischen Rastatt und Baden-Baden geäußert. In der Mitteilung »Rastatt-Desa­ster der Bahn wirft Schlaglicht auf S-21-Risiken« erklärt sie:

(…) Offensichtlich hat die Deutsche Bahn AG mit extremem Risiko und unsachgemäß die Tunnelarbeiten vorangetrieben. Dabei hatte sie im Vorfeld dieser Arbeiten betont, dass an dieser Stelle ein ›absolut sicheres‹ und zugleich ›neuartiges Tunnelbauverfahren‹ – das einer Vereisung des Bodens – zur Anwendung kommt. Just Vergleichbares wird auch bei den Tunnelbauarbeiten für Stuttgart 21 gesagt: Wenn die Deutsche Bahn AG bei Rastatt eine kurze Tunnelstrecke unter nicht bebautem Gebiet nicht meistern kann, wie soll sie dann 60 Kilometer S-21-Tunnelstrecken unter der Landeshauptstadt Stuttgart, in der mehr als 600.000 Menschen leben, solide und dauerhaft sicher durchführen können? Es ist doch der immer noc...