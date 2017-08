Deckname »Carmen«

In keiner Erinnerung an den Krieg, der zwischen 1936 und 1939 über das Schicksal der Spanischen Republik entschied, taucht ihr Name auf. Nicht eine der zahlreichen Autobiographien, die ehemalige Kämpfer der Internationalen Brigaden später verfassten, nennt sie, und auch in wissenschaftlichen Arbeiten über den Spanischen Krieg ist sie nicht zu finden.

Das ist verwunderlich. In jenen Jahren des Krieges hatte sie die Macht, unzählige Schicksale zu beeinflussen. Tausende von Akten über ausländische Freiwillige und Unterstützer der Spanischen Republik müssen durch ihre Hände gegangen sein. Hochrangige Funktionäre der kommunistischen Parteien und der Kommunistischen Internationale müssen sie ebenso gekannt haben wie die mit Kaderfragen befassten Offiziere der Internationalen Brigaden. Ganz zu schweigen von den Geheimdienstmitarbeitern der Brigaden und den Mitgliedern der Abwehrabteilung der KPD in Spanien.

Die äußerst wirkungsmächtige »Kommission für ausländisc...