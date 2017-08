Konkurrenz als Allheilmittel?

Das deutsche Unternehmertum ist unzufrieden mit der bildungspolitischen Performance von Bund und Ländern. Die Fortschritte bei der Leistungsfähigkeit von Kitas, Schulen und Hochschulen hätten »deutlich nachgelassen«, moniert die »Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft« (INSM) in ihrem am Donnerstag präsentierten »Bildungsmonitor 2017«. Die von Wirtschaftsverbänden getragene neoliberale Denkfabrik lässt die Bildungssysteme der 16 Bundesländer alljährlich durch das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) anhand von 93 Kriterien untersuchen. Die Ergebnisse werden dann publikumswirksam in einem Ranking verhackstückt.

Bei der neuesten Auswertung hat wie im Vorjahr Sachsen die Nase vorn, gefolgt von Thüringen, Bayern und Baden-Württemberg. Danach kommen Hamburg und das Saarland, das zwischen 2013 und 2017 nach Auskunft der Autoren mit 15,2 Punkten die größten Zugewinne verzeichnet. Den zweitgrößten Sprung (plus 7,5 Punkte) hat demnach Hamburg gemacht, da...