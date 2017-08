Fast wie in Braunschweig

Einen wunderschönen guten Morgen! Der Club Deportivo Jorge Wilstermann aus Cochabamba hat seiner gloriosen Vereinsgeschichte dieser Tage einen weiteren Erfolg hinzugefügt und qualifizierte sich für das Viertelfinale der Copa Libertadores. Das überraschte wohl sogar den südamerikanischen Fußballverband Conmebol, der auf seiner Website frohlockte, das sei der größte Vereinserfolg des dreizehnmaligen bolivianischen Meisters, noch nie habe der sich für diese Runde der Copa qualifizieren können. Das ist nur die halbe Wahrheit. 1960 und 1961 stand Jorge Wilstermann jeweils in den Viertelfinals, die damals aber noch die erste Turnierrunde waren. 1981 standen die Cochabamba-Kicker sogar im »Halbfinale«, das so hieß, aber in zwei Dreiergruppen ausgetragen wurde. Wilstermann erwischte die Gruppe des späteren Copa-Gewinners Flamengo, das von Zico angeführt wurde, der mit elf Treffern auch Torschützenkönig wurde. In den drei Finalspielen (es musste ein Entscheidungsm...