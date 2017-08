Skladanowsky, Stetter, Watzke

Dieser Tage vor 125 Jahren stiegen in der Berliner Schönhauser Allee an der heute so titulierten »Ecke Schönhauser« drei Männer auf ein Dach, um Filmgeschichte zu schreiben – nur wussten sie das noch nicht. Die Brüder Max und Emil Skladanowsky hatten eine Kodak-Fotokamera so umgebaut, dass laufende Bilder aufgenommen werden konnten. Der dritte Bruder Eugen Skladanowsky, ein damals gefeierter Zirkusartist, war damals nicht dabei, obwohl er später Autogramme mit dem Zusatz »der erste Filmschauspieler der ganzen Welt« unterschrieb.

Der Titel hätte eigentlich Emil gebührt, aber auch ausländische Erfinder experimentierten damals mit Laufbildern. Emil Skladanowsky verrichtete auf dem Dach vor Max' Kamera bescheidene gymnastische Übungen. (Im Hintergrund sieht man den nagelneuen Turm der Gethsemanekirche.)

Dritter im Bunde war Wilhelm Fenz, Inhaber des im selben Haus ...