Kontrollgang im Hinterhof

US-Vizepräsident Michael Pence steht am morgigen Donnerstag in Chile vor dem schwierigsten Teil seiner Tour durch vier lateinamerikanische Länder. Während die jeweils zweitägigen Besuche in Kolumbien und Argentinien und die Gespräche mit den dortigen, Washington treu ergebenen rechten Regierungschefs für den Vertreter Donald Trumps eher Heimspiele waren, trifft er in Santiago de Chile auf die als liberal geltende Präsidentin Michelle Bachelet.Für die USA ist Chile jedoch ein wichtiger Teil der Einheitsfront gegen Venezuela.

Auf seiner letzten Station in Panama kann Pence sich am Freitag dann erneut der Unterstützung für alle Aktionen zum Sturz der Regierung in Caracas sicher sein. Präsident Juan Carlos Varela gehört zu den verlässlichsten Freunden der USA in deren Hinterhof.

Nach offizieller Darstellung des Weißen Hauses geht es bei der ersten Lateinamerikareise des Vizepräsidenten um »die Festigung der Beziehungen zu den Verbündeten« und die »Unterstützu...