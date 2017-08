Havanna ist schuld

Venezuelas Opposition will bei den Regionalwahlen im Oktober in allen 23 Bundesstaaten mit eigenen Kandidaten antreten. Das kündigte Vicente Bello, der die Rechtsallianz MUD (Tisch der demokratischen Einheit) beim Nationalen Wahlrat (CNE) vertritt, am Montag in Caracas an.

Die Wahl der Gouverneure hätte ursprünglich schon im vergangenen Jahr stattfinden müssen, wurde vom CNE aber auf 2017 verschoben. Begründet wurde das mit der Überlastung der Wahlbehörde im Zusammenhang mit dem letztlich gescheiterten Versuch der Opposition, Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro durch ein Amtsenthebungsreferendum zu stürzen. Die Behörde setzte die Abstimmung deshalb für den 10. Dezember an. Am vergangenen Wochenende beschloss die verfassunggebende Versammlung jedoch, die Wahlen auf Oktober vorzuziehen.

Trotzdem halten die Regierungsgegner an ihrer Beteiligung fest. Bello erklärte, in einigen Bundesländern gebe es noch mehrere Bewerber der verschiedenen Oppositionsparteie...