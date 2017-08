Die Hardware ist das Problem

Die beim »Diesel-Gipfel« beschlossenen Maßnahmen wie Softwareupdates und Kaufprämien werden nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe Fahrverbote nicht verhindern. Im kälteren Winterhalbjahr werde die Luft in den Städten damit gar nicht besser, im Sommerhalbjahr würde die Belastung mit gesundheitsschädlichen Stickoxiden um weniger als fünf Prozent zurückgehen, sagte Umwelthilfe-Chef Jürgen Resch am Dienstag in Berlin. Da die Werte an manchen Orten doppelt so hoch seien wie von der EU maximal erlaubt, werde das Ziel, Fahrverbote für Diesel zu vermeiden, »komplett verfehlt«.

Ein Problem sei, dass die Hersteller bei den Prämien für ...