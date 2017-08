Klimaschützer wollen gewaltfrei blockieren

Eine Beratung zwischen Vertretern der Polizei und Organisatoren des am Freitag beginnenden Klimacamps im Rheinland hat am Montag nachmittag im Polizeipräsidium Aachen stattgefunden. Solche »Deeskalationsgespräche« seien mittlerweile gängige Praxis und lägen im Interesse gewaltfreier Bewegungen, sagte Clara Tempel, Sprecherin der Vorbereitungsgruppe der Aktion »Kohle ersetzen!« im Aktionsbündnis »Ende Gelände« am Dienstag gegenüber jW. Sie dienten dazu, auf beiden Seiten mental abzurüsten. In den vergangenen Jahren fanden solche Gespräche etwa im Vorfeld der Proteste gegen die im rheinland-pfälzischen Büchel stationierten Atomwaffen oder gegen Castortransporte in Gorleben statt.

Die Veranstalter des achten Klimacamps im Rheinland nahe Köln mit voraussichtlich mehreren tausend Teilnehmern (siehe dazu auch jW vom 3.8.) hatten sich bereits seit längerem um ein solches Gespräch bemüht – allerdings zunächst erfolglos. Geplant sind im Zeitraum vom 18. bis zum 29...