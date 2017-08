Lichtenhagen mahnt

Anlässlich des bevorstehenden 25. Jahrestages der Pogrome gegen Zugewanderte in Rostock-Lichtenhagen wiesen Experten für Medien und rechte Organisationen in Berlin darauf hin, dass Journalisten aus Mangel an Problembewusstsein häufig neurechten Strategien der Propaganda zum Erfolg verhülfen. Gegenüber den vom »Mediendienst Integration« versammelten Vertretern der Haupstadtpresse mahnte Bianca Klose von der »Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus«: »Als Vertreter der Mainstreammedien sind Sie Teil dieser Strategie« der Rechten. Es gebe einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Verbreitungsmöglichkeiten von Rassisten, Fremdenfeinden und Sexisten einerseits, und kriminellen Taten aus rechter Motivation andererseits.

Klose ...