»Es kann nicht genug Terroristen geben«

Zum 70. Jubiläum gibt es in Locarno nun tatsächlich einen Festivalpalast: das »Palacinema«, eine umgebaute Schule zwischen Piazza und Kastell, die nun das Festivalbüro, die Filmakademie, Tagungsräume, eine Kneipe und zwei Kinos beherbergt. Das 500-Plätze-Kino wird in Zeiten von Netflix und Youtube in der Regel wohl kaum gut gefüllt sein, aber während des Festivals bietet es ausreichend Platz für die Liebhaber der Erstlingsfilmreihe. Das kleine Nebenkino zeigt derweil Wiederholungen. Die millionenteure Restaurierung des Rex-Filmpalastes war weniger erfolgreich. Ein Traum aus Samt und roten Riesen-Kunstledersesseln, aber als ich mir dort in der Reihe »Kinogeschichten« Michael Hanekes »Der siebente Kontinent« (1989) anschaute, musste ich die gelbe Regenjacke anziehen, so heftig tropfte es durch die Decke.

Aber wichtiger sind natürlich die Gewinner des internationalen Wettbewerbs. Isabelle Huppert, die große alte Dame des französischen Autorenfilms, bekam den...