Rufmordopfer des Tages: Carsten Maschmeyer

Armer Carsten Maschmeyer. Der Finanzjongleur soll Opfer eines gezielten Rufmords geworden sein. Vorwürfe, sein »Baby«, der einstige Vermögensverwalter AWD, habe als »Drückerkolonne« Rentnern an der Haustür ihr mühsam Erspartes abgeschwatzt, seien »Fake News«, berichtete die Journaille am Montag. In Wahrheit habe ein früherer AWD-»Kollege« das Nest beschmutzt. Ein gewisser Stefan Schabirosky habe sich mit Maschmeyer überworfen, weil er zu geringe Boni eingestrichen hatte. Das habe er nicht auf sich sitzen lassen wollen und deshalb sein Insiderwissen dem Konkurrenten, der »Kloppertruppe...