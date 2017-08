Mit Franco gegen Streik

Am Flughafen El Prat der katalanischen Metropole Barcelona ist das Sicherheitspersonal am Montag in einen unbefristeten Streik getreten. Der Ausstand richtet sich gegen die Unterbesetzung der Wachdienste am zweitgrößten Airport Spaniens sowie gegen die hohe Arbeitsbelastung. Die Zahl der Passagiere in El Prat ist zwischen 2009 und 2016 um mehr als 60 Prozent gestiegen – die mit Sicherheitsaufgaben betraute Belegschaft ging in der gleichen Zeit von 500 auf 360 Angestellte zurück. Zudem verdienen neu eingestellte Beschäftigte nach Angaben ihrer Sprecher nur noch 800 Euro im Monat, während ihre Kollegen, die schon länger dabei sind, immerhin auf 1.100 Euro kommen. Nach einem Vermittlungsversuch der katalanischen Regionalregierung bot die in 14 Ländern operierende »Eulen«-Gruppe, die im vergangenen Jahr die Kontrollen in Barcelona von Prosegur übernommen hatte, den Angestellten der niedrigsten Gehaltsstufe zuletzt 200 Euro mehr Monatslohn an. Die Belegschafts...