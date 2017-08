Mediterrane Militarisierung

Militärbasen sind auch in unserer Gegenwart »unverzichtbare materielle Grundlage imperialistischer Kriegführung«. So schreibt es die Europaparlamentarierin Sabine Lösing im Vorwort der von ihr in Zusammenarbeit mit der Informationsstelle Militarisierung (IMI) herausgegebenen Broschüre über »Militärstützpunkte am Mittelmeer«.

Die Autorin Jaqueline Andres, selbst Mitarbeiterin der IMI, zitiert dort einen Report des US-Verteidigungsministeriums, wonach die USA weltweit über fast 5.000 Militärstützpunkte verfügen. Wie sie weiter schreibt, ermöglichen diese Basen einen schnellen Transport von Truppen und militärischen Nachschubgütern in Kampfgebiete. Außerdem sind sie notwendige Standorte für die globale militärische Kommunikation.

Eine herausragende Position nimmt in diesem Geflecht militärischer Infrastruktur der Mittelmeerraum ein. Anhand von vier exemplarisch ausgewählten...