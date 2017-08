Dekolonisiert euch!

In Kassel geht es momentan um mehr als bloß schöne Kunst: Anfang August wurde im »Parlament der Körper«, dem öffentlichen Rahmenprogramm der Documenta 14, ein viertägiges Seminar ausgerichtet, dessen Thema der »Wiederaufbau der Idee einer globalen Linken« war.

Als Ausgangspunkt diente ein Filmprojekt des Londoner Künstlers Naeem Mohaiemen (»Two Meetings and a Funeral«), in dem dieser die Gipfelkonferenz der Blockfreien Staaten 1973 in Algier als weltgeschichtlichen Wendepunkt identifiziert hatte. Religiöse Allianzen hätten damals begonnen, die sozialistische Solidarisierung zwischen den Ländern der »Dritten Welt« zu ersetzen. Zur Diskussion geladen waren zwei Protagonisten des Films, der indische Historiker Vijay Prashad und der linke Politiker Zonayed Saki aus Bangladesch, sowie die algerische Ökofeministin Samia Zennadi.

Den Auftakt machte Prashad, Professor am renommierten Trinity College (Dublin) und Mitglied der KP Indiens (Marxisten). Er beschrieb i...