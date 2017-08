Rasch ist das halbe Dorf drauf

Das Leben auf dem Dorf oder im Vorort ist nicht jedermanns Sache. Hartmuth Malorny macht das in seiner Erzählung »Pi Erntedankfest« sehr anschaulich. Zu Beginn dieser Ode an den Pragmatismus wollen eine Frau und ein Mann, die sich nie zuvor begegnet sind, ein Grundstück kaufen. Aus unterschiedlichen Gründen mit unterschiedlich gefüllten Brieftaschen. Das Areal liegt an einer Industriebrache. Eine abbruchreife Villa steht drauf, für die sich niemand interessiert. Genau wie für dieses ehemalige Arbeiterschlafdorf. Solche Gegenden, in denen für fast nichts mehr Geld da ist, gibt es in Deutschland mit seinen mehr als eine Million Millionären nicht einmal selten.

Malorny hat seine Geschichte mutmaßlich irgendwo in seiner Heimat angesiedelt, also in der Nähe von Wuppertal, Genaueres erfährt man nicht. Die örtliche Färberei hat geschlossen, lange schon, weshalb das Kaff in den Haushaltsgremien keine Rolle mehr spielt. Wer noch Arbeit hat, ist Pendler. Der Rest s...