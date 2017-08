Die mailändische Zeitung L'Espresso warnt nach einer Meinungsumfrage vor einer möglichen Rückkehr einer faschistisch-rassistischen Allianz bei den Parlamentswahlen im Februar 2018. Drei Beiträge widmete die renommierte Wochenschrift der Diskussion, warum die »schwarze Vergangenheit« so unüberwindbar scheint. Das Fazit: Die »Abrechnung mit dem Faschismus« beschränkte sich auf die Hinrichtung von Exdiktator Benito Mussolini sowie einiger anderer Faschistenführer. Denn bereits ein Jahr danach konnte die Mussolini-Partei trotz eines Verbots in der Verfassung in Gestalt der faschistischen Partei Movimento Sociale Italiano (»Italienische Sozialbewegung«, MSI) wiederauferstehen. Laut L’Espresso eines der »ungelösten Probleme, die Italien heute belasten«. Dazu verfolgt die Zeitung die Spur einiger »schwarzer Extremisten« und widmet sich den von ihnen begangenen Terroranschlägen, mit denen sie wieder ein faschistisches Regime an die Macht putschen wollten. Meist o...