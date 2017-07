Auf Expansionskurs

Die Shanghai Cooperation Organization (SCO), die im Juni 2001 gegründet wurde, ist ein Zusammenschluss von China, Russland und vier Staaten Zentralasiens (Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan). Sie widmet sich vorrangig der sogenannten inneren Sicherheit. Im Mittelpunkt steht dabei der Kampf gegen, wie es gewöhnlich formuliert wird, »Terrorismus, Separatismus und Extremismus«. Praktisch sind damit insbesondere dschihadistische Strömungen in Zentralasien sowie separatistische Kräfte in Tibet und in Xinjiang gemeint. Die SCO hat unter anderem ein Antiterrorzentrum gegründet, das seit 2004 unter dem Namen Regional Anti-Terrorism Structure in der usbekischen Hauptstadt Taschkent residiert. Darüber hinaus werden regelmäß...