Hannover. Am Tag nach dem Spielabbruch von Burnley schien die Welt von Hannover 96 in Ordnung. Bei Bier und Bratwurst lauschten die Fans im Rahmen eines Kinder- und Familienfests am Hannoveraner Maschsee der Rockband von Stadionsänger Ossy Pfeiffer. »Ignore the sign« heißt die sechsköpfige Combo. Ein passendes Motto nach den Vorfällen beim Testspiel gegen den FC Burnley in der englischen Grafschaft Lancashire, das am Samstag nach der Halbzeitpause nicht mehr angepfiffen worden war.

Einige hundert Hannoveraner hatten während der Partie in England den Alleinherrscher ihres Klubs, Martin Kind, mal wieder aufs übelste beschimpft. Der 73jährige wird wegen der geplanten Übernahme ...