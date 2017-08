Man muss sich ja in vielem umstellen. Früher hieß es, die Frau habe die Hosen an, wenn sie der Meinung war, ihr Mann sollte freitags mal nüchtern nach Hause kommen. Heutzutage tragen alle Frauen Hosen, was auch nicht sein müsste, aber das ist ein anderes Thema. Freitags gibt es keinen Lohn mehr, und Frauen trinken auch schon mal einen über den Durst, was nicht jeder von ihnen bekommt, aber das ist auch ein anderes Thema.

Wer in der Ehe das Sagen hat, das soll sich neuerdings abwechseln. Mit Drohungen wie »Komm du mir bloß nach Hause!« kommt man nicht mehr durch. Heutzutage handhabt man das anders. Man soll miteinander verhandeln und dann alles ausgewogen vereinbaren, so hat mal der eine recht und mal der andere, und es ist gleichberechtigt! So stand da...