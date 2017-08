Abzug aus dem Libanon

In der bergigen Provinz um Arsal unmittelbar an der Grenze zwischen dem Libanon und Syrien hat der Abzug begonnen: 1.116 Kämpfer der dschihadistischen »Nusra-Front«, die sich nun »Front zur Eroberung der Levante« (Dschabha Fatah Al-Scham) nennt, und ihre Angehörigen wurden in einer von der libanesischen Armee kontrollierten Aktion mit Bussen nach Syrien gebracht. Insgesamt seien 8.893 Menschen evakuiert worden, berichtete der libanesische, der Hisbollah nahestehende Nachrichtensender Al-Manar. Der Al-Qaida-Ableger Fatah Al-Scham hatte die letzten Jahre in Syrien für die Errichtung eines »islamischen Staates« gekämpft und war dabei bis in die libanesische Grenzregion vorgedrungen. Nun sind die Dschihadisten zurück im syrischen Idlib, ihre Stellungen um Arsal haben sie in Brand gesteckt. Offenbar planen sie nicht zurückzukehren.

Am Dienstag hatte der Sicherheitschef des Libanons, Generalmajor Ibrahim Abbas, die Bedingungen ausgehandelt, unter denen die Arme...