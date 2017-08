Fußball

Es geht so langsam wieder los. An diesem Samstag abend wird die Saison mit dem ersten »Pflichtspiel« eröffnet: Der Pokalsieger spielt gegen den Meister. Wie meistens handelt es sich um Borussia Dortmund und den Lieblingsverein der deutschen Wirtschaft.

ZDF, Sa., 20.15 Uhr

Leichtathletik

Auch im Ersten läuft Sport. Usain Bolt, die Rakete aus Jamaika, wird, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, sein letztes Rennen bestreiten. Er gilt als ungeschlagen auf der 100-Meter-Strecke. Rund zehn Sekunden Wahnsinn warten auf uns.

Das Erste, Sa., 20.15 Uhr

Vanilla Sky

Das Düstere und Unheimliche, was ist real, und was ist eingebildet: Für den erfolgreichen Geschäftsmann David verwischen nach einem Autounfall Realität und Wahnsinn. Oder umgekehrt? Tom Cruise in dem...