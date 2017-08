Neues in Altem

Am 6. August jährt sich zum 20. Mal der Todestag des Historikers und Wirtschaftswissenschaftlers Jürgen Kuczynski. Der am 17. September 1904 in eine Gelehrtenfamilie Geborene schrieb bereits Anfang der 1930er Jahre für die Rote Fahne, das Zentralorgan der KPD, deren Mitglied er seit 1930 war. Nach der Flucht vor den Nazis kehrte er 1945 aus dem britischen Exil zurück in die Sowjetische Besatzungszone. In der DDR wirkte er lange Zeit als Leiter der Abteilung Wirtschaftsgeschichte beim Institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften. Kuczynski war schriftstellerisch ausgesprochen rege. Günter Kröber zählt 4.100 Veröffentlichungen. Zu seinen Hauptwerken zählen die 40bändige »Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus« sowie die fünfbändige »Geschichte des Alltags des deutschen Volkes«. Kuczynski, der der DDR und dem Sozialismus trotz mancher Kritik auch nach der »Wende« verbunden blieb, wirkte bis zu seinem Tod wissenschaftlich und publi...