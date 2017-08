Die ewige Angst des Proleten

Schreiben war für den Dirty Old Men ein großes Individuations- und Selbstbehauptungsprogramm. Wenn er sich nach dem dummmachenden Tagelöhner- und später Post-Job am Abend an die Schreibmaschine setzte, mit einem Sixpack oder einer Flasche Wein, schrieb er sich den Rotz, den Jammer und die Demütigungen von der zerfressenen Seele. Eine Art sublimierte Gegenwehr. Obwohl – so sublimiert nun auch wieder nicht. Bukowskis Texte sehen stets so aus, als sei es ihm gar nicht in erster Linie um Kunst gegangen, dabei ging es ihm einzig und allein darum. Nur sollte sie nicht danach aussehen, nach Prätention und Parfüm, nach Verbeugung vor der Tradition und der Form. Er brauchte und nahm sich seine Freiheiten. Wenn er sich schon in das 9-to-5-Korsett zwängen lassen musste, dann wollte er wenigstens auf dem Papier die Sau raus lassen, sich und sein Leben ganz unmittelbar in die Waagschale werfen ohne konventionelles metrisches Reglement und Reimschema. Bukowski schrieb ...