Gift der Heuschrecken

In Deutschland und den Niederlanden bangen Beschäftigte um bislang sicher geglaubte Jobs beim Konsumgüterriesen Unilever (siehe jW vom 2. August). Die US-Investmentgesellschaft Blackstone und CVC Capital Partners aus Luxemburg sind angeblich bereit, 6,6 Milliarden Euro für die Margarinesparte (Rama) des niederländische Konzerns auf den Tisch zu legen, meldete der britische Sender Sky News am Dienstag. Das Unternehmen schwieg: »Wir äußern uns nicht zu Gerüchten am Markt«, teilte man dem Sender RTL Nederland mit.

Einen Tag zuvor hatte Sky News von einem Angebot der Investmentgesellschaften Clayton, Dubilier and Rice und Bain Capital berichtet. Im April hatte der US-amerikanische Ketchup-Hersteller Kraft Heinz ein unerwünschtes Übernahmeangebot gemacht, doch Unilever hielt dem Druck stand. Zugleich versprach der Konzernchef den Aktionären, mehr Gewicht auf die kurzfristige Rendite zu legen.

Vor allem die Großaktionäre aus dem angelsächsischen Raum hätten nic...