Trachtenparty des Tages: LGBTI-Karrieremesse

Im Zeichen von Laptop, Lederhose und Regenbogen steht eine Karrieremesse, die am 16. September in München stattfinden soll – ganz bewusst einen Tag vor dem »Gay Sunday« auf dem Oktoberfest. Europas größte schwul-lesbische Karrieremesse »Sticks & Stones«, die 2010 aus der Taufe gehoben wurde, findet damit erstmals in Bayern statt, nachdem sich die CSU erfolglos gegen die »Ehe für alle« gesträubt hat. Dabei können doch auch Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle (LGBTI) volkstümlich und aufstiegsorientiert sein. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, dürfen LGBTI-Jobsuchende jedenfalls ger...