Guerilla wird Partei

Aus der bisherigen Guerilla Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens (FARC) soll Anfang September eine legale Partei werden. Sowohl der Name als auch das Programm der neuen Organisation sollen bei einer internen Konferenz Ende August beschlossen werden. Zu deren Vorbereitung hatte sich bereits zwischen dem 23. und 26. Juli in Bogotá das höchste Führungsgremium der FARC, das Zentrale Oberkommando, getroffen, um die Leitlinien der politischen Debatte vorzubereiten. In einer Presseerklärung verkündete man anschließend, dass die neue Partei für ein alternatives politisches und ökonomisches Modell stehen werde, das insbesondere diejenigen Kolumbianer ansprechen solle, die vom derzeitigen politischen System ausgeschlossen sind. »Wir bauen eine Partei von unten auf, die auf Zusammengehen, Versöhnung und Einheit der demokratischen Kräfte durch den Frieden setzt«, fasste der oberste FARC-Comandante Rodrigo Londoño alias Timoleón Jiménez die Stoßrichtung zusammen. Die...