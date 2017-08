Von Estland bis Georgien

Entlang der russischen West- und Südgrenze ist die NATO in diesem Sommer im Dauermanöver. In Estland wurden schon vor Wochen »Tarnkappenbomber« der US-Luftwaffe stationiert, in Litauen »Patriot«-Raketen. Die Ukraine wird höchstwahrscheinlich in nächster Zeit US-amerikanische Panzerabwehrraketen geliefert bekommen, und in Georgien hat soeben ein »internationales« Manöver begonnen. Dessen Internationalität besteht darin, dass doppelt so viele US-Soldaten wie Militärs des Gastlandes beteiligt sind. Richtiger wäre also die Einschätzung, dass die US-Armee mit lokaler Unterstützung ihre »Präsenz« an Russlands Grenzen demonstriert. Das deckt sich mit dem offiziellen Übungsziel, die georgischen Streitkräfte »interoperabel« zu machen, d. h. sie für Einsätze an der Seite der USA zu schulen. US-Vizepräsident Michael Pence bereiste in der vergangenen Woche mehrere der künftigen Frontstaaten und versicherte ihren Führungen jeweils, Washington stehe ihnen bei in ihrem ...