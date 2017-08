Vergessene Pionierinnen

Rosa Schapire kennen wenige, ihre Schwester Anna so gut wie niemand. Während Rosa (1874–1954) als Kunsthistorikerin und Förderin expressionistischer Kunst zumindest Fachleuten ein Begriff sein dürfte, verschwand die Sozialwissenschaftlerin, Übersetzerin, Lyrikerin, Autorin und Publizistin Anna Schapire (1877–1911) fast gänzlich aus der öffentlichen Wahrnehmung. Gelegentlich taucht ihr Name im Zusammenhang mit dem des österreichischen Nationalökonoms Otto Neurath auf, dessen Frau sie bis zu ihrem frühen Tod gewesen ist. Dabei waren Rosa und Anna Schapire politisch engagierte Feministinnen, deren Leben und Texte wiederentdeckt werden müssen. Diesem Anliegen widmeten sich im Juni 2016 die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Workshops am Center for Advanced Studies der Uni München. Der jetzt erschienene Sammelband über die Schwestern und über »Sozialwissenschaft, Kunstgeschichte und Feminismus um 1900« ist ein Ergebnis der Veranstaltung. Darin werden die wec...