Solo mit Big Moog

Ende der 1960er Jahre wurden in BRD-Hitparaden noch deutsche Tugenden und der Sommer in Italien abgefeiert. Aussicht auf Besserung gab es erst, als sich Musiker in Düsseldorf und Westberlin mit selbstgebastelten Instrumenten auf die Suche nach dem Gral machten. Viele studierten ernsthaft Musik, ließen sich vom Genius Stockhausen beeinflussen und experimentierten mit Maschinengeräuschen. Einer war Klaus Schulze, der heute vor 70 Jahren in Westberlin das Licht der Welt erblickte.

Als Schlagzeuger einer Beatkapelle schloss er sich 1969 Tangerine Dream an, gründete ein Jahr später mit Gleichgesinnten die unvergessliche Band Ash Ra Tempel, die er nach einer LP und einer Tournee wieder verließ. Klaus Schulze wollte lieber solo arbeiten (mit einem Big Moog Modularsystem) und experimentelle Komposition studieren. Mit Musikern des Colloquium Musica der Freien Universität Berlin nahm er 1972 die LP »Irrlicht« auf, eine »quadrophonische Symphonie für Orchester und E...