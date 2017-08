Marktvisionen

Wer dafür eintritt, den Menschen durch die Verabreichung chemischer Substanzen leistungsfähiger zu machen, sein Erbgut zur Züchtung von Supermenschen zu verändern sowie menschliche und künstliche Intelligenz mittels Gehirn-Computer-Schnittstellen zu verbinden, versteht sich gewöhnlich als Transhumanist. In den USA werden solche Leute, unter denen sich viele Naturwissenschaftler, Computerexperten und Ingenieure befinden, nicht selten von Superreichen aus dem Silicon Valley unterstützt, die ihnen teure Labore, Institute und ganze private Universitäten finanzieren. Als vermeintliche Fachleute beraten Transhumanisten von der Singularity University in den USA oder dem Future of Humanity Institute in Großbritannien, um nur zwei der wichtigsten zu nennen, schon seit geraumer Zeit in großem Umfang Unternehmen und Regierungen. Seit 2014 treten sie zudem vermehrt auch als politische Akteure in Erscheinung. Im November 2016 bewarb sich Zoltan Istvan, der Gründer der...