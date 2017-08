Auf dem Holzweg

Vergangenen Freitag griff der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg zu einem sonst selten genutzten Mittel: Er erließ eine einstweilige Verfügung. Polen solle sofort und bis zur Entscheidung in der Hauptsache die Abholzungen in dem Urwaldgebiet von Bialowieza an der Grenze zu Belarus einstellen, ordneten die Richter an. Die EU-Kommission hatte gegen die seit dem Frühjahr andauernden Fällungen geklagt, weil der Urwald in großen Teilen Nationalpark oder von der EU proklamiertes »Natura 2000«-Schutzgebiet ist. Zudem hatte es Polens Umweltminister Jan Szyszko unterlassen, vor dem Beginn der Arbeiten eine formale Umweltverträglichkeitsprüfung vorzunehmen. Der Einwand ist also eher formaler Natur und betrifft letztlich die Frage, ob die polnische Regierung die geltenden europäischen Regelungen – im gegebenen Fall die sogenannte Habitat-Richtlinie – beachtet habe. Die Anordnung des Gerichts kam im Rekordtempo, gerade mal zwei Wochen, nachdem die Kommission...