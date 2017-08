Vorsicht, bissig!

Einen wunderschönen guten Morgen! Fußball kann so nobel sein. Als die Balltreter des Kultklubs Colo-Colo am Wochenende zum Auftakt des chilenischen Torneo de Transición den Rasen des Stadions Monumental in Santiago betraten, führten sie keine dieser bedauernswerten Kinderchen mit sich, sondern – Hunde. Was war da los? Kleine Hunde, mittelgroße Hunde, große Hunde. Hellfellige und dunkelfellige. Das Rasenrechteck war übervölkert von verdammten Kötern. Die angeblich die besten Freunde der Menschen sind.

Klar, nach der katastrophalen Politik von Gerhard Schröder, Angela Merkel, Christina Fernández de Kirchner und Mauricio Macri – was bleibt einem da noch? Die Chilenen mussten vier Jahre lang den ­Milliardär Sebastián Piñera ertragen, der seine Amtszeit überhaupt nur wegen eines vermaledeiten »Grubenunglücks« beenden konnte, bei dem auch ein paar bekannte Exfußballer und Freunde Maradonas unter Tage festsaßen. Und die »Sozialistin« Michelle Bachelet, Folteropf...