Ambivalenzen im Blick nach Osten

Die Sommerausgabe 2017 des Antifaschistischen Infoblatts (AIB) befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Blick der westeuropäischen extremen Rechten auf Russland. War dieser vor der »Wende« 1989 klar von einer Mischung aus Antikommunismus und rassistischem Überlegenheitsdenken geprägt, ist deren Meinung über das Land unter Wladimir Putin nicht mehr so eindeutig. Diese Ambivalenz zeigt sich in der Bewertung der kriegerischen Auseinandersetzung im Grenzgebiet der Ukraine zu Russland. So kommt es, dass hierzulande an einer Demonstration gegen die Aufnahme von Flüchtlingen Neonazis teilnehmen, die mit Kleidungsstücken ihre Solidarität mit dem ukrainischen, (neo-)faschistischen Freiwilligenregiment »Asow« ausdrücken sowie andere extreme Rec...