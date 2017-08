Tribunal der Verdammten

Kamera ab, Ton läuft, die Telenovelas müssen warten: Landesweit von TV Globo mit Beginn der Stimmabgabe unterbrechungsfrei in Echtzeit übertragen, tritt am Mittwoch in Brasília die Deputiertenkammer des Kongresses zusammen, um über das nähere Schicksal von Staatschef Michel Temer zu entscheiden. Von ihrem Votum hängt es ab, ob dem Präsidenten vor dem Obersten Gerichtshof der Prozess gemacht werden darf. In diesem Fall müsste Temer die Schärpe an den Nagel hängen.

In die Skandalchronik der brasilianischen Politik hat sich der mit Unterstützung des Globo-Konzerns und durch ein Komplott der rechten Kongressmehrheit ins höchste Staatsamt gelangte Temer mit Großbuchstaben eingeschrieben. Er ist der erste aktive Präsident in der Geschichte des Landes, der wegen eines gewöhnlichen Verbrechens belangt werden soll. Ende Juni hatte Generalstaatsanwalt Rodrigo Janot gegen Temer und dessen Vertrauensmann, den mittlerweile geschassten Abgeordneten Rodrigo Rocha Loures...