»Tarifbindung ist nach der ›Wende‹ gesunken«

In Betrieben mit Tarifvertrag genießen die Beschäftigten meist einen höheren Urlaubsanspruch und erhalten mehr Lohn als in solchen ohne. Doch die Tarifabdeckung sinkt weiter. Das hat am Montag der Deutsche Gewerkschaftsbund in Bezug auf die Region Brandenburg bekanntgegeben. Arbeiteten 2015 noch 52 Prozent der Beschäftigten in Firmen, für die eine solche Regelung gilt, waren es 2016 nur mehr 50 Prozent. Wie kommt das?

Nach der »Wende« ist die Tarifbindung in Brandenburg deutlich gesunken. Seit 2012 liegt sie bei einem Wert nahe 50 Prozent. Der Abfall um zwei Prozent ist dabei keine so drastische Veränderung, dass wir sie auf einzelne Faktoren zurückführen könnten. Eines ist aber klar: Obwohl es mittlerweile zum Mantra der Unternehmer geworden ist, dass man Fachkräfte nur mit guten Arbeitsbedingungen bekommen und dann auch halten kann, werden nicht mehr Vereinbarungen mit uns geschlossen.

Können Sie das Wirtschaftsgebiet Brandenburg etwas genauer beschreib...