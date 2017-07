Aus dem Leben eines Taugenichts

»Autobiografien sind Erfindungen«, setzt der Kulturstaatsministerr a.D. und immer noch aktive Betriebsnudel Michael Naumann klugerweise seinen Memoiren voran. Wie könnte es bei einem wie ihm auch anders sein. Er resümiert sein Leben, das ihn an wichtige Schaltstellen in Publizistik, Medien und Politik geführt hat. Der 1941 in Köthen Geborene wuchs mit seinen drei älteren Geschwistern bei der alleinerziehenden Mutter auf. Nur ein Jahr nach seiner Geburt war Naumanns Vater in Stalingrad gefallen. Nach dem Politik-, Geschichts- und Philosophiestudium begann Naumann 1969 seine journalistische Laufbahn beim Münchner Merkur. Schon ein Jahr später wechselte er zur Zeit nach Hamburg, für die er die Magazinbeilage mit entwickelte, um dann als Auslandskorrespondent erst für die Wochenzeitung und später für den Spiegel aus Washington D.C. zu berichten. 1984 wurde Naumann von Holtzbrinck zum neuen Leiter des Rowohlt-Verlages gekürt. Dort sorgte er für eine ökonomisch...