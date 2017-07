Respektierte Schurken

Sind die Niederlande womöglich ein Schurkenstaat? Wie kann es sonst sein, dass multinationale Konzerne, die ihr Geld in und aus Steueroasen transferieren möchten, dies besonders gerne über das Königreich abwickeln? 23 Prozent aller globalen Transaktionen laufen durch das »Kernland« der EU. Mit großem Abstand folgen Großbritannien, die Schweiz, Singapur und Irland als Transitländer. Das hat eine Studie der Universität Amsterdam ergeben, deren Ergebnisse die Hochschule am vergangenen Montag in einer Kurzfassung auf ihrer Homepage veröffentlichte.

Riesiges Datenpaket

Der Erhebung liegen eine Menge Fakten zugrunde: Die Volkswirtschaftler untersuchten die Eigentumsverhältnisse von sage und schreibe 98 Millionen Betrieben weltweit. Dazu entwickelten sie einen Algorithmus, der diese riesige Datenmenge verarbeiten konnte. »Es gab natürlich Anzeichen, dass die Niederlande eine wichtige Rolle spielen, aber das basierte auf dem Umfang des (als Dienstleister fungiere...