»Mensch weg, Problem weg«

Nach außen sah das Jahr 1937 für die Sowjetunion nicht schlecht aus. Der zweite Fünfjahrplan ging in sein letztes Jahr, und er war, was den industriellen Aufbau anging, alles in allem erfolgreich verwirklicht worden. Mit ihrer Unterstützung ermöglichte die UdSSR der Spanischen Republik zunächst das Überleben und setzte ein Zeichen gegen die Expansion des Faschismus, auch wenn die Bemühungen letztlich wegen der Tatenlosigkeit der westeuropäischen Demokratien wirkungslos blieben. Und der sowjetische Pavillon auf der Pariser Weltausstellung war ein Publikumsmagnet, nicht nur wegen der berühmten Statue »Arbeiter und Kolchosbäuerin« von Wera Muchina. Sie symbolisierte ein Land, wie es sich gern sehen wollte – entschlossen nach vorn schreitend. Im Dezember 1936 war eine neue Verfassung verabschiedet worden, nach sowjetischer Eigendarstellung die »demokratischste der Welt«. In dem seinerzeit populären Lied »Weit ist mein Heimatland« hieß es: »Ich kenne kein ande...