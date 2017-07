Verweigere dich immer

Am 28. Juli 1957 traf sich eine Handvoll Künstler in Cosio d’Arroscia, einem kleinen Bergdorf in Ligurien in der Nähe von Monaco, und gründete weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit und der Welt der Kunst die Situationistische Internationale (SI). Ihre Mitglieder machten vor allem im Mai 1968 von sich reden, weil sie weit besser als die Kommunisten, Trotzkisten, Maoisten und Sozialdemokraten verstanden, was die Gesellschaft quälte und was zu der plötzlichen Radikalisierung der Jugend beigetragen hatte. Ganz abgesehen davon, waren die Anhänger der SI unerbittliche Gegner der kommunistischen Ideologie.

Raoul Vaneigems Schrift »Das Handbuch der Lebenskunst für die jungen Generationen«, eins der wichtigen Zeugnisse der SI-Tätigkeit, versuchte, die Radikalität künstlerischer Bewegungen wie Dada, Surrealismus und Futurismus, verfemter und vergessener Dichter, von Anarchisten und Nihilisten freizulegen und mit dem subjektiv-moralischen Empfinden der Jugendl...