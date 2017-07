Zehntausende Menschen haben am Donnerstag (Ortszeit) auf der Avenida Bolívar im Zentrum der venezolanischen Hauptstadt Caracas an einer Großkundgebung zum Abschluss des Wahlkampfes teilgenommen. Präsident Nicolás Maduro rief in seiner Ansprache dazu auf, am Sonntag massenhaft an der Wahl zur verfassunggebenden Versammlung teilzunehmen. Jede Stimme für die Constituyente sei auch ein Votum gegen »Imperator« Donald Trump. Namentlich attackierte Maduro auch den mexikanischen Staatschef Enrique Peña Nieto als »Mörder« und Kolumbiens Präsidenten Juan Manuel Santos als »Vasallen« Washingtons. »Mr. Trump, go home!«, rief Maduro unter dem Jubel seiner Anhänger aus.

Zuvor hatte er der Opposition erneut ein Gesprächsangebot unterbreitet und deren Repräsentanten eingeladen, noch vor der Wahl oder zumindest vor der Konstituierung der verfassunggebenden Versammlung zu Gesprächen zusammenzukommen. Weiter regte er die Bildung einer Wahrheitskommission an, um die Ereignis...