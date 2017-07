Budapest. Am vierten Wettkampftag der Beckenschwimmer bei der WM in Budapest kam es zum ersten Finale mit deutscher Beteiligung. Die ehemalige Schwimmnation war in den 16 Endläufen davor nicht vermisst worden. Angesichts vieler Rekorde und überzeugender Lokalpatrioten hätte die Stimmung kaum besser sein können. Und als der erste deutsche Finalist, Florian Wellbrock, dann am Mittwoch, 19.05 Uhr, 16 Bahnen Kraul in Angriff nahm, hatte er auch nicht vor, sich in den Kampf um Medaillen einzumischen. Wenn er die Zeit aus dem Vorlauf am Vormittag »bestätigen könnte«, sagte der 19jährige vom SC Magdeburg, sei er »vollkommen zufrieden«. 7:50,89 min hatte der gebürtige Bremer gebraucht...