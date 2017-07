Nachbarn sehen Marktchancen

Zwei Monate vor der Bundestagswahl startet das bürgerliche Schweizer Traditionsblatt Neue Zürcher Zeitung (NZZ) einen Abos-Service für Kunden in Deutschland. Seit Dienstag ist das E-Paper NZZ Perspektive auf dem Markt. Es ist eine »verschlankte« Version der Zeitung, ohne den Wirtschafts-, Schweiz- und Zürich-Teil, wie Projektleiter Michaël Jarjour berichtete. Jeweils am Nachmittag bekommen Abonnenten Zugang zu den in Deutschland besonders populären Artikeln auf der Website der Zeitung nzz.ch.

Wer jahrelang die NZZ und die deutschen Konzernmedien verfolgt, kann bei beiden wenig Unterschiede im Stil der Darbietung und Tendenz erkennen. D...