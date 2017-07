Gefahr durch Tarifflucht

Eine Massenklage von 50 Beschäftigten aus Redaktion und Druckerei der Bremer Tageszeitungen AG (BTAG), die unter anderem den Weserkurier und die Bremer Nachrichten herausgibt, rückt das Problem der Tarifflucht von Zeitungsverlegern wieder in den Mittelpunkt. Die Medienmitarbeiter an der Weser versuchen sich mit den Klagen dagegen zu wehren, dass der Verlag ihnen die Zahlung bundesweiter Tariferhöhungen verweigert. Wie die Gewerkschaftszeitschrift Verdi Publik in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, dauern einzelne Verfahren noch bis zum Herbst an. Einige Urteile seien jedoch bereits in erster Instanz gesprochen worden, alle zugunsten des Unternehmens.

Klammheimlich hatte die BTAG, eine 100prozentige Tochterfirma der Konzernholding Hackmack und Meier AG, die mehr als 100 angestellten Redakteure des Unternehmens bereits 2005 in die sogenannte OT-Mitgliedschaft (OT steht für »ohne Tarifbindung«) des Verlegerverbandes überführt. Der Verlag hatte zunächst jedoch...