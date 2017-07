Die süße Gier

»Il capitale umano« heißt dieser sehr gute italienische Film im Original, also »Das humane Kapital«. Valeria Bruni Tedeschi spielt die desillusionierte Ehefrau eines scheinbar erfolgreichen Immobilienmaklers, die sich für das Projekt der Wiedereröffnung eines Theaters begeistert. Inklusive Seitensprung. Auch Sohnemann Massimiliano hat eine Geschichte am Laufen, kommt aber nicht aus seinem neureichen Quark, während Luca, dessen Onkel in Drogengeschäfte verstrickt ist ... Na, es sei auch nicht zu viel verraten. »Die süße Gier ist ein Klassenkampfdrama, in dem weder an Klischees noch an Gemeinheiten gespart wird. Trotzdem sieht man dem hier ausgebreiteten menschlichen und moralischen Elend oft...