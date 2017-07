Hamburgs Alptraum

Es ist Donnerstag, der 6. Juli 2017. Das Knattern eines Hubschraubers reißt mich aus dem Schlaf. Das ist der Sound des G-20-Gipfels. Für alle, die das Pech haben, in Hamburgs Innenstadt und in angrenzenden Vierteln zu wohnen oder sich an diesen Julitagen dort aufzuhalten. Halb sechs zeigt der Radiowecker. Eigentlich wollte ich ausgeschlafen sein für diesen ersten der drei »heißen Tage« der Demonstrationen gegen das Spitzentreffen der G 20. Lauwarmen Protest gab’s ja schon. Am Sonntag, die Demo vom Bündnis »G-20-Protestwelle«, das vom Kampagnennetzwerk Campact angeführt wird, mit Bötchen auf der Alster, bunten Ballons, einem »Bannermeer«.

Heute ist die andere Fraktion dran. Am Nachmittag soll die Kundgebung mit dem Motto »Welcome to hell« auf dem Fischmarkt beginnen. Seit Wochen verteufeln die Mainstreammedien ihre Organisatoren als üble Polithooligans, die halb Hamburg in Schutt und Asche legen wollen. Während ich mir ein Leberwurstbrot zwischen die Kieme...