Segeln, flirten, Widerstand

Was hast du in der Nazizeit gemacht? fragten Jugendliche und Studenten in den 60ern ihre Väter. »Sie suchten den Familienkonflikt«, sagt Christian Weisenborn. »Dieses Problem hatten wir nicht.« Der Name seines Vaters fiel hin und wieder in der Schule. Es ging dann um Spionage, Landesverrat, Zuchthaus, Gefangenschaft. Die Mitschüler tuschelten. Bei Christians älterem Bruder Sebastian war es ähnlich. Ihr Vater Günther hatte zur antifaschistischen Widerstandsgruppe gehört, die von der Gestapo »Rote Kapelle« genannt wurde. Deren Mitglieder galten in der BRD lange als kommunistisch verblendete Vaterlandsverräter und Sowjetspione. In der DDR waren sie als »Bürgerliche« suspekt, wenn auch nur bis zu einer Ehrung in der Sowjetunion 1969.

Christian Weisenborn hat jetzt einen schönen Film über seinen Vater gemacht: »Die guten Feinde« – das ist auch der Titel eines Theaterstücks von Günther Weisenborn und Libertas Schulze-Boysen. Die filmische Biographie besteht aus...